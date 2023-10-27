«مريم» مولودة فنانة: برسم من عمر 3 سنين ونفسي أوصل للعالمية

لم تكن تتوقع الطفلة مريم، ابنة الإسكندرية أن تكتشف موهبتها في الرسم في عمر الـ 3 سنوات، إذ بدأت بمحاولة رسم غرفتها حتى اكتشفت والدتها تلك الموهبة مبكرا، فقررت الاشتراك لها في ورش تعليم الرسم، حتى شاركت في 10 معارض على مدار عدة سنوات.

جوائز بصمات الأطفال

تروى مريم محمد أحمد 13 سنة الطالبة بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة زيد بن حارثة الرسمية لغات لـ«الوطن» «بدأ شغفي بالرسم منذ كان عمري 3 سنوات وكنت أنظر إلى الأشياء وأحاول رسمها، مثها باب الغرفة أو الدولاب، أو المناظر الطبيعية، كنت أنظر لكل شيئ وأحب أن أرسمه، ثم بدأت والدتي إلحاقي في ورش تدريبية وتمكنت من الرسم بالقلم الرصاص، ثم الألوان العادية ثم الألوان الزيتية والآن أستطيع الرسم بالألوان الباستيل وحصلت على جوائز عديدة، وشهادات تقدير آخرها منذ 3 أيام بمعرض بـ«صمات الأطفال العاشر»، لافتا إلى أنها تشارك في مسابقات الإدارة التعليمية، لافتا إلى أن آخر أعمالها عبارة عن رسم لوحة للجندي المصري يرفع علم مصر، وهي رسالة للعدو ليعلم قوة الجندي ولا يقترب من سيناء.

تحلم بالعالمية

وتضيف رانيا أحمد والدة الطفلة مريم، أن ابنتها فازت بجوائز في كل مسابقة تشارك فيها وخاصة معارض بصمات الأطفال التي تشارك فيه وهى في عمر 3 سنوات حتى الآن، لافتة إلى أنها تدعمها بكل قوة حتى يتحقق حلمها وتصبح أشهر رسامة محليا وقاريا والمنافسة عالميا، مؤكدة أن والدها يشارك في دعمها من خلال شراء كل احتياجاتها للرسم من ألوان ولوحات واسكتشات وبخلاف الرسم فهي متفوقة دراسياً جداً، وتحلم بأن تُثقل فنها في الرسم بالدراسة.