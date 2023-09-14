بعد إضافة الرسم.. شروط الاشتراك في مسابقة «المواهب الذهبية» لذوي الهمم

وافقت اللجنة المنظمة لمسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية «البلد اليوم للتنمية»، على إضافة فرع الفنون التشكيلية «الرسم» إلى جانب الموسيقى والغناء.

وبمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، جرى اختيار «الانتصار العظيم» موضوعا للمسابقة للتعبير من خلال لوحات المتسابقين عن الانتصار على مستوى الفرد والدولة.

شروط الاشتراك في المسابقة

تتضمن شروط الاشتراك في المسابقة:

- التعبير عن الانتصارات بمفهومها الشامل على مستوى الفرد والمجتمع بالرسم باستخدام أدوات والوان الرسم المختلفة (جواش، زيت، فحم) وغيرها.

- يحق للمتسابق المشاركة بعمل أو اثنين.

- لايقل مقاس اللوحات عن 30*40 سنتيمترا.

- أن تتكون الأعمال من ابتكار المشارك وليست منقولة عن الغير.

- ألا يكون قد سبق مشاركة هذه الأعمال في مسابقات أخرى أو حصلت على جوائز سابقة.

- ترسل اللوحات مغلفة، وفي إطار صالح للتعليق (لا يشترط نوعه وشكله).

- لا تكتب أي بيانات للمتسابق على الأعمال، ويكتفي بكتابة البيانات الخاصة بالمتسابق على الاستمارة المرفقة.

تسلم أعمال المشاركين في جميع فروع مسابقة المواهب الذهبية بمقر جمعية البلد اليوم للتنمية في موعد أقصاه 8 أكتوبر، والمجال مفتوح لجميع أصحاب الهمم الخاصة للمشاركة في المسابقة، وفق الشروط المرفقة.