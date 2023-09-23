ختام فعاليات النشاط الصيفي بمتحف كفر الشيخ لورش تعليم مبادئ الرسم

أعلن متحف كفر الشيخ ختام فعاليات النشاط الصيفي بالمتحف لورش تعليم مبادئ الرسم والخط العربي لعام 2023، والتي تم تنظيمها حلال شهري أغسطس وسبتمبر، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

تكريم المدربين لورش تعليم مبادئ الرسم والخط العربي

وقام متحف كفر الشيخ بتكريم المدربين لورش تعليم مبادئ الرسم والخط العربي، وهم: الشيماء محمد عامر، مدربة بورشة تعليم مبادئ الرسم، وشيماء مدحت السخاوي، مدربة بورشة تعليم مبادئ الرسم، ونادر السيد مصطفى، مدرب ورشة الخط العربي.

وأكد الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، أنّ ورش تعليم مبادئ الرسم والخط العربي التي جرى تنظيمها بمتحف كفر الشيخ خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023 شهدت إقبالاً كبيراً من الأطفال من سن 6 أعوام إلي 12 عاماً لورش تعليم مبادئ الرسم، ومن سن 11 عاما إلى 17 عاماً لورش تعليم الخط العربي، مشيرا إلى استعداد المتحف إلى إطلاق المزيد من الورش خلال الفترة المقبلة.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ متحف كفر الشيخ افتتح عام 2020، تبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.