محافظ مطروح يبحث مع وفد نقابة المهندسين إعادة تطوير الشوارع والميادين

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس وفد النقابة العامة للمهندسين كلا من المهندس أحمد حشيش رئيس شعبة هندسة مدنية بالنقابة العامة والمهندس السيد حسن عضو نادي النقابة بالإسكندرية، والمهندس مايكل جرجس البدراوي أمين شعبة الهندسة المدنية بحضور المهندس خالد عبدالله عيسى نقيب المهندسين بمطروح، ورحب محافظ بوفد النقابة مؤكدا على أهمية دور النقابة والتعاون مع محافظة مطروح.

مقترح تطوير شوارع وميادين مرسى مطروح

وقال محافظ مطروح، إنه جرى مناقشة تعاون مشترك بين محافظة مطروح ونقابة المهندسين، من خلال مشاركتها عبر استشاريين في الهندسة، والمهندسين المختصين بالنقابة في مقترح تطوير الشوارع خاصة وسط المدينة وتيسير حركة المرور بها مع تطوير الميادين مرسى مطروح في إطار جهود المحافظة لتحقيق تيسير حركة المرور والارتقاء بالشكل الحضاري والسياحي للمحافظة قبل بدء موسم الصيف القادم ودراسة المقترح لبدء التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

تكريم نقيب المهندسين في محافظة مطروح

وأهدى وفد نقابة المهندسين درع النقابة إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديراً لجهوده في تنمية المحافظة، بينما أهدى المحافظ ميدالية المحافظة إلى المهندس خالد عبدالله عيسى نقيب المهندسين بمحافظة مطروح تقديراً لجهوده طوال مشوار حياته الوظيفية وانتقاله إلى مرحلة المعاش متمنياً له التوفيق.