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محافظ مطروح لـ«الوطن»: الدولة تدعم وتسهل الاستثمار في سيوة

كتب:

محمد بخات
02:01 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
زراعة النخيل بسيوة

زراعة النخيل بسيوة

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، إن الدولة تشجع الاستثمار في واحة سيوة، خاصة في القطاع الزراعي من خلال التوسع في زراعة نخيل التمور، وزيادة المساحات المزروعة بالطرق العلمية، مما يساهم في مضاعفة القيمة الاقتصادية.

أكبر مزرعة نخيل وزيتون في سيوة

وأضاف محافظ مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، أننا اليوم نشاهد أكبر مزرعة تمور في واحة سيوة وتبلغ مساحتها 50 ألف نخلة من أجود أنواع التمور من صنف «المجهول» أحد أفضل الأصناف العالمية، و50 ألف من نخلة من الصنف «السيوي»، و75 ألف شجرة زيتون، على مساحة 4050 فدان، في ظل تشجيع الدولة للمستثمرين على الاستثمار في زراعة النخيل في سيوة التي تملك أجود أنواع الأراضي وتتوافر بها المياه للري.

تشجيع الاستثمار في سيوة

وأضاف محافظ مطروح، أننا نشجع الاستثمار بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونعمل على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين.

وعلى جانب الزراعة، نتبع في سيوة أحدث الطرق في الري بالتنقيط والرش للحفاظ على موارد المياه والأراضي من ارتفاع منسوب المياه، في ظل تطوير الدولة لنظم الري في الواحة لرفع مستوى الإنتاج في سيوة.

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