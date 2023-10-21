محافظ مطروح: تشغيل أول خط مياه الشرب بأغورمي في واحة سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن بدء تشغيل خط مياه الشرب في أغورمي لأول مرة في واحة سيوة، ويبلغ طول خط المياه 2.3 كم، وباتساع 8 بوصات، في إطار الخدمات والمرافق الجديدة التي تكثف المحافظة جهودها لتقديمها في الأحياء المختلفة بمركز ومدينة سيوة.

متابعة تشغيل مياه الشرب في أغورمي

وتابع محافظ مطروح، اليوم، خلال زيارة ميدانية تشغيل مياه الشرب منطقة أغورمي في واحة سيوة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، والنائبة فتحية السنوسي بنت واحة سيوة وعضو مجلس النواب ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة وإيناس محمود رئيس مجلس إدارة مؤسسة أصدقاء مرضى الجزام ولفيف من مشايخ سيوة، للوقوف على عملية الضخ وتركيب الخط الجديد.

مشاركة مجتمعية في تركيب خط المياه

وأضاف محافظ مطروح أن إنشاء خط مياه الشرب جري تنفيذه في إطار المشاركة المجتمعية والإنسانية لمؤسسة جمعية أصدقاء مرضى الجزام بالتعاون مع مجلس مدينة سيوة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ضمن التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

مليون جنيه تكلفة تنفيذ المشروع

وأشار محافظ مطروح إلى أن تنفيذ أعمال إنشاء خط مياه الشرب الرئيسي باغورمي بتكلفة نحو مليون جنيه، ليربط بين محطة المعالجة وقرية أغورمي لخدمة أهالي القرية.