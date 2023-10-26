صراع بين الأحلام والواقع تنسجه «كرة الصوف» بملتقى القاهرة للمسرح

عرض على مسرح الهناجر العرض المسرحي «كرة الصوف»، من سلطنة عمان، ضمن عروض المسابقة الرسمية لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الخامسة، بحضور رئيس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ولجنة التحكيم العروض، والناقدة الدكتورة سامية حبيب، والناقدة مايسة زكي، والباحث محمد راشد رشود من الإمارات والكاتب مجدي محفوظ، والعديد من المسرحيين المصريين والعرب والأجانب، والصحفيين والإعلاميين.

القصة تدول حول الابنة سلمى

تتناول قصة الابنة المدللة سلمى، التي تعيش على هاوية الجبل قرب البحر مع والديها صابر ورياء، في منزل يتآكل من الفقر، ويجاوره قصر كبير يعيش فيه عاصم، وسلمى فتاة بريئة، تحلم أن تعبر البحار نحو جزر الزمردية، ويطل منزلها على قصر يسكنه عاصم الشاب البرجوازي، الذي تلاعب بمشاعر سلمى، التي تملك حزامًا خاصا بها، وهو يرمز إلى العفة والطهارة، ولا يجوز أن تتخلى عنه إلا عندما تتزوج أو عند وفاتها، فتهدي سلمى عاصم الحزام، ويبتزها بعد امتلاكه للحزام، وكان أباها يريد أن يزوجها ابن عمها، فتخاف سلمى وتخشى أن ينكشف أمرها، فترمي بنفسها من أعلى الجبل.

العرض المسرحي «كرة الصوف» من عمان

«كرة الصوف» عرضًا رمزيًا يقدم صراع بين الأحلام والواقع، بين الفقر والغنى، بين الوطن والهجرة، بين الإنسان وضده في ذاته، بين الخير والشر بين الأبيض والأسود، وخلال العرض، تقوم الاقدار بنسج كرات الصوف حول المكان والشخوص، تخبئ أسرارهم، وتكتب النهايات وتصيغ اللعنات.