حدّدت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي في القاهرة وباقي المحافظات غدًا، ليتم تبكير المواقيت بمعدل ساعة عن مواقيت الصلاة في الوقت المعتاد، ومنها مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي بمحافظة كفر الشيخ.

مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي بمحافظة كفر الشيخ

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة فإنّ مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي بمحافظة كفر الشيخ كالتالي:

- الفجر 4:39 صباحاً.

- الظهر 11:40 صباحاً.

- العصر 2:48 مساءً.

المغرب 5:12 مساءً.

العشاء 6:31 مساءً.

مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي بدءاً من فجر غداً الجمعة

ومن المقرر أنّ يلتزم المصلون بمواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي بمحافظة كفر الشيخ بدءاً من فجر غداً الجمعة وحتى انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي في شهر أبريل 2024.

ومن المرتقب أنّ يستمر تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر لمدة 6 أشهر أخري، بدايةً من يوم الجمعة الأخير من شهر أكتوبر حتى الخميس الأخير من شهر أبريل 2024، لينتهي التوقيت الشتوي في مصر 2024 يوم الخميس الأخير من أبريل المقبل، وخلاله سيتم تقديم الساعة الرسمية بمقدار 60 دقيقة مرة أخرى، ما لم يصدر مجلس الوزراء قراراً بخلاف ذلك.