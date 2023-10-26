قرار عاجل من مصر للطيران بشأن مواعيد إقلاع الرحلات وفق التوقيت الشتوي

أعلنت شركة مصر للطيران، مواعيد إقلاع رحلاتها المغادرة من المطارات، في ظل عودة العمل بالتوقيت الشتوي في مصر، اعتبارًا من الساعة الـ12 من منتصف ليل الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023.

التواجد بالمطارات قبل إقلاع الرحلات بوقت كافٍ

وأهابت شركة مصر للطيران في بيان، بعملائها، التواجد في صالات السفر بالمطار قبل موعد الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر.

وأشارت الشركة إلى أنه في حال وجود استفسارات يرجى الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.