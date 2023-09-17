«مصر للطيران» تبدأ تسيير رحلات مباشرة من القاهرة إلى طوكيو 28 سبتمبر

قال المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنّ شركة مصر للطيران بصدد افتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة اليابانية طوكيو، من 28 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنّ تشغيل هذا الخط الجديد يأتي استكمالًا لخطة الشركة الطموحة نحو فتح أسواق جديدة، وزيادة عدد النقاط التي تصل إليها حول العالم لجذب المزيد من العملاء.

أهمية خط طيران «القاهرة - طوكيو»

وأضاف زكريا، في بيان صحفي اليوم، أنّ الشركة افتتحت مؤخرًا عددًا من الخطوط الجديدة في قارة آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية كان آخرها خط نيودلهي العاصمة الهندية خلال شهر أغسطس 2023، مضيفًا أنّ عودة خطوط الطيران مع اليابان جاء نظرًا لأهمية هذا الخط الذي يخدم قطاعا كبيرا من المسافرين.

وأوضح أنّ تشغيل هذا الخط يأتي في ظل العلاقات القوية بين الشعبين المصري والياباني، وحاجة عملاء الشركة لخط طيران مباشر إلى اليابان، موضحًا أنّ مصر للطيران ستسعى مستقبلًا لزيادة عدد الرحلات والوجهات داخل اليابان.

تشغل مصر للطيران رحلاتها على طائرات بوينج B787-9

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أنّ من المقرر أن تشغل مصر للطيران رحلاتها عبر هذا الخط على متن طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9، الذي يُعد من الطرازات العريضة، والتي تبلغ سعتها نحو 309 مقاعد، بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا يوم الخميس من مطار القاهرة، على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو.