«مصر للطيران» تحصد المركز الأول في الكرة الطائرة ببطولة الجمهورية للشركات

واصلت فرق مصر للطيران، المشاركة في بطولة الجمهورية للشركات، نتائجها المتميزة في المنافسات، حيث فاز فريق الكرة الطائرة بالمركز الأول وكأس البطولة بعد تغلبه على نظيره فريق الشرقية للدخان بنتيجة 0/3.

ومن جهته، تقدم المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بالتهنئة للبعثة المشاركة في بطولة الشركات على النتيجة المشرفة التي وصلت لها وتخطي فرق قوية مشاركة في البطولة.

مصر للطيران تشارك في مختلف ألعاب بطولة الجمهورية للشركات

وطالب زكريا، باقي الفرق المشاركة بتحقيق الفوز والعودة بكأس البطولة في مختلف الألعاب التي تشارك فيها مصر للطيران هذا العام.

وفي ذات السياق، أعلنت شركة مصر للطيران، أنها تشارك بفرق في بطولة الجمهورية للشركات بالدورة 56 التي تقام حاليًا علي ملاعب مدينة بورسعيد الباسلة، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الخاصة.

4 فرق رياضية

وقال محمد البكري، رئيس اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بمصرللطيران، إن الشركة حرصت على المشاركة في بطولة الشركات هذا العام بأربعة فرق رياضية هي (الجودو والكرة الشاطئية وكرة السلة والكرة الطائرة)، لافتا إلى أن الشركة تزخر بالأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية من أبناء الشركة، الذين يقدمون أفضل ما لديهم في العمل والرياضة من أجل إعلاء اسم مصر للطيران في المحافل المختلفة.