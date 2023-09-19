شركة مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش «EASA» للعام الـ18 على التوالي

ذكرت شركة مصر للطيران، أنّ شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية نجحت في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA للعام الـ18 على التوالي، لافتا إلى أنّ تجديد اعتماد الشركة يضعها في مصاف شركات صيانة الطائرات رفيعة المستوى، ويؤكد جودة عناصرها الفنية ومستوى الخدمة المقدمة لعملائها الحاليين ويمنحها ثقة المزيد من العملاء.

تطابق إجراءات العمل في الشركة مع التحديثات الأخيرة للتشريعات الأوروبية

وأضافت الشركة في بيان صحفي اليوم، أنّ تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA انقسم إلى جزأين، الأول يتعلق بتعديل التشريعات الأوروبية الصادر عام 2022 والذي منحت بموجبه الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران مهلة حتى نهاية عام 2024 لشركات صيانة وعمرة الطائرات للتوافق معه، حيث نجحت مصر للطيران في تحديث نظام الجودة والسلامة واجتازت المراجعة بنجاح، ليؤكد المفتشون تطابق إجراءات العمل في الشركة مع التحديثات الأخيرة للتشريعات الأوروبية قبل نهاية المهلة بعام كامل.

وأوضحت مصر للطيران، أنّ الجزء الأخر من التقييم شمل قيام المفتشين بالتدقيق على هنجر 8000 وهنجر 7000، إضافة إلى عمرة الوحدات الميكانيكية وعمرة الأجهزة وعمرة محركات الطائرات، واختبار بعض العاملين كل فيما يخصه للتأكد من الإلمام بالنواحي الفنية والأعمال المنوط بهم تنفيذها، والتأكد من وثائق الجودة المصاحبة لهذه الأعمال.

من جانبه، وجّه المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، التهنئة للعاملين في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتياز التفتيش بكفاءة معهودة، معربا عن ثقته في استمرارهم في الحفاظ على أعلى مستوى فني.

وأكد أنّ هناك المزيد من الجهد ينتظر العاملين في مصر لتحقيق مستوى أعلى من الطموحات في إطار رؤية الدولة المصرية للنهوض بمختلف قطاعات الدولة خاصة الاقتصادية، والتي تعتبر مصر للطيران إحداها وأهمها.

ثقة الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA في القدرات الفنية للعاملين

وأكد المهندس وليد الخفيف، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أنّ نتيجة التفتيش تعكس ثقة الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA في القدرات الفنية للعاملين، وتضع شركة مصر للطيران للصيانة في مكانة مرموقة بين شركات صيانة وعمرة الطائرات عالميًا بشهادة أكبر جهات الاعتماد، موضحا أنّ التفتيش يساعد الشركة على الاستمرار في تقديم مستوى متميز من الجودة بالتطابق مع التشريعات المنظمة الصادرة عن جهات التفتيش والتعليمات الفنية الصادرة عن الشركات المصنعة للطائرات والمحركات وقطع غيار الطائرات، والتأكد من تطابق الإجراءات المتبعة معها لضمان عنصري السلامة والجودة.