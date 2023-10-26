أبو سنة: مصر ساهمت في إنجاح المنتدى العربي للبيئة

هنأ الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالدورة 34 لمجلس الوزارء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والمنعقدة حاليا بسلطنة عمان، بتهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لفوز مدينة أبوظبي بعاصمة البيئة العربية لعامي 2024.

دعم دولة الإمارات العربية الشقيقة في استضافتها لمؤتمر المناخ

وأكد أبو سنة، على دعم دولة الإمارات العربية الشقيقة في استضافتها لمؤتمر المناخ الثامن والعشرين cop28، متمنيا لها التوفيق والنجاح في الحدث الهام الذي يعقد لثاني مرة في منطقة الشرق الأوسط.

مصر ساهمت مساهمة فعالة في إنجاح المنتدى العربي للبيئة

وأكد أبو سنة، أن جمهورية مصر العربية ساهمت مساهمة فعالة في إنجاح المنتدي العربي للبيئة، جنبا إلى جنب مع الأمانة الفنية للبيئة بجامعة الدول العربية، حيث استضافت الدورة الأولى للمنتدى.

كما أكد على تقديم الدعم اللازم للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافتها للدورة الثالثة للمنتدى العربي للبيئة، على أن يكون المحور الأساسي للمنتدى في دورته الثالثة «إعادة تأهيل الأراضي يساعد على الصمود، كما أننا نؤكد على طلب الأمانة الفنية لتكوين سكرتارية مشتركة دائمة للمنتدى مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ممثلا بمكتب غرب آسيا لصالح المنتدى حتى يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله».

وأشار أبو سنة، إلى ضرورة بلورة موقف عربي موحد قبل الدورة المقبلة للجمعية العامة للبيئة، وتعزيز تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية المعنية بقضايا البيئة ولضمان مساهمة فاعلة لمجلسكم الموقر في تشكيل الأجندة العالمية للبيئة من خلال الجمعية العامة للبيئة، وتقوية التنسيق مع المجالس الوزارية الإقليمية والدولية التي تتقاطع برامج عملها مع المجموعة العربية.