سفير الكويت في القاهرة: استمرار جسر المساعدات الجوي لدعم فلسطين حتى الاثنين

وجه السفير الكويتي بالقاهرة غانم الغانم، الشكر للقيادة السياسية المصرية والحكومة ومحافظة شمال سيناء على ما تقوم به لخدمة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتخفيف عما يصيبهم وتسيير وصول المساعدات إليهم، ومدى التنسيق بين كل من الهلال الأحمر الكويتي والمصري والفلسطيني، من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بعد وصولها إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء.

وصول 4 طائرات كويتية إلى العريش

وأشار السفير الكويتي خلال زيارته إلى العريش بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إلى استمرار الجسر الجوي الكويتي حتى الاثنين المقبل، حيث وصل إلى مطار العريش الدولي خلال الأيام الماضية 4 طائرات كويتية حملت أكثر من 100 طن من المساعدات ومواد إغاثية العاجلة والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية من بينها 3 سيارات إسعاف وغدا الجمعة، ستصل طائرة على متنها سيارتي إسعاف أخريين وأجهزة تعمل على الطاقة الشمسية.

إنشاء مستشفى ميداني في مدينة بئر العبد

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عن إنشاء مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد لافتا إلى احتمالية إنشاء مستشفى ميداني آخر في مدينة بئر العبد، لزيادة طاقة الأسرة بشمال سيناء، حيث إن مستشفيات المحافظة طاقتها 300 سرير، بالإضافة إلى أسرة الحالات الحرجة والعناية المركزة، حيث يتم رفع طاقة المحافظة إلى 400 سرير، كل مستشفى ميداني منهما بطاقة 50 سريرا.

أضاف المحافظ أن المستشفى الميداني بالشيخ زويد ستكون جاهزة حال وصول المصابين الفلسطينيين، حيث ستقوم المستشفيات الميدانية بالمعاونة في تطبيب جراح الفلسطينيين.