محافظ شمال سيناء: إنشاء وتطوير 15 محطة تحلية مياه بقرى رفح والشيخ زويد

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم إنشاء عدة محطات تحلية في القرى الجديدة لمدينتي الشيخ زويد ورفح، موضحا خلال لقاءه مع مسؤولي شركات المياه، أن هناك 6 محطات عملاقة تم تشغيلها بالفعل في الخروبة وقبر عمير والشلاق والعكور وساحل بحر الشيخ زويد والسكادرة.

وقال «شوشة»، إن هناك محطات تم تعزيزها بقدرات عالية كبيرة ورفع كفاءتها، مثل محطة تحلية أبو طوية والكوثر ووسط الشيخ زويد، وطريق البحر وطريق المستشفى.

كما تم إنشاء محطات تحلية إضافية في القرى والتجمعات العائدة في الظهير، والتي أطلق عليها اسم «عبد الباسط أبو زماط» وهو مواطن كان يقدم خدمات متعددة لقرى جنوب الشيخ زويد حتى وفاته، وأيضا محطة تحلية أبو خاطر في منطقة أبو فرج.

طفرة كبيرة في محطات التحلية

وأوضح المحافظ، في بيان، أن قطاع المياه يشهد طفرة تنموية كبيرة من خلال إنشاء عدد من محطات تحلية المياه على أرض المحافظة، من بينها محطة تحلية المياه في الكيلو 17 بالعريش، والتي تعد أكبر محطة لتحلية المياه بالشرق الأوسط بخلاف محطات التحلية في الشيخ زويد ورفح.

تطور منظومة خدمات المياه بشمال سيناء

جاءت تصريحات المحافظ بعد لقاءه مع المهندس خالد مصطفى عزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بسيناء، والذي أكد على تطور خدمات مياه الشرب في المحافظة، والعمل على استيعاب المزيد من الإقبال على محطات التحلية والمياه بشكل عام.