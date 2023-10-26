«البحوث الإسلامية» يوجه القافلة التاسعة المشتركة مع المؤسسات الدينية إلى شمال سيناء

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، القافلة الدعوية التاسعة والمشتركة إلى محافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، من أجل الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية العقول من الأفكار الخبيثة والمضللة.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه القافلة التي أطلقت في إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر، ومتابعة وإشراف فضيلة وكيل الأزهر، تأتي ضمن استراتيجية الدولة في التوعية ووفق رؤية مصر 20230، وذلك من خلال التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر من أجل الحفاظ على الوعي المجتمعي، وحماية العقول من كل دخيل على مجتمعاتنا وثقافتنا.

فيما أوضح الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن هذه القافلة تمتاز بالتنوع وأسلوب الطرح والعرض بما يسمح لها بالتواصل مع كل الفئات العمرية وبالأخص الشباب، فهي منتقاة من أفضل الدعاة لبيان دور كل مواطن وبيان مسؤوليته الأسرية والمجتمعية والوطنية، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار العام والعبور بمصرنا الحبيبة إلى برّ الأمان.