«الشباب المصري»: نعمل على استغلال منصات التواصل لتوثيق معاناة الشعب الفلسطيني

عقد مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، جلسة مع المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني برئاسة السفير محمد عريقات، ومشروع الإغاثة العالمي «مسلمون حول العالم»، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من القيادات الشابة من قطاع غزة والمدن الفلسطينية المختلفة، الذين جاؤوا إلى مصر قبل العدوان سواء للعلاج من اعتداءات سلطات الاحتلال في الهجمة السابقة على القطاع أو للدراسة.

استغلال منصات التواصل لتوثيق معاناة الشعب الفلسطيني

وشارك في الجلسة التي جمعت المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني برئاسة السفير محمد عريقات، عددا من رموز الإغاثة حول العالم من أعضاء منظمة «مسلمون حول العالم»، وعدد من المؤثرين لمنصات التواصل الاجتماعي، مثل أيقونة الأطفال الأردني يحيى الزعبي الذي يتابعه أكثر من 11 مليون متابع حول العالم.

وقال محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن الجلسة كانت ثرية وتضمنت مناقشة العديد من الملفات الواجب العمل عليها من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، خاصة صاحبة التأثير الشبابي نحو تسليط الضوء على إبعاد القضية واستغلال منصات التواصل الاجتماعي في رصد وتوثيق التراث الإنساني لمعاناة الشعب الفلسطيني.

«ممدوح»: عرض روايات حية من الشباب المشاركين عن فقدان أهاليهم خلال الاعتداءات على غزة

وأضاف «ممدوح» في بيان له، أنه تم عرض روايات حية من الشباب المشاركين عن فقدان أهاليهم خلال الاعتداءات الأخيرة، حتى أن أحد المشاركين عرض فقدانه لما يقرب من 88 شهيدا من عائلته خلال ساعات، نتيجة لقصف سلطات الاحتلال لمنازلهم، بالإضافة لعرض موقف الشعب الفلسطيني الواضح من رفض التهجير، منعاً لتصفية القضية، وإشادتهم بموقف مصر الكبيرة التي كانت ولازالت وستظل هي الشقيقة الكبرى والقادرة على صناعة الفارق وإعطاء الأمل الأخير لإنقاذ حياة المدنيين.