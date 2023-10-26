«ولادهم هم الخبر».. اغتيال الصحفيين الفلسطينيين وأسرهم في غزة عرض مستمر

لحظات صعبة يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرئيلي، ضحيتها من الأطفال والنساء والعجائز والمرضى والمستشفيات والمساجد والكنائس، إذ استهدفوا العديد من العائلات وقصفت الكثير من المنازل التي تحولت إلى ركام ودمار، وكأنه مشهد درامي، جعل العالم بأكمله يتعاطف معهم.

صحفيين قصف الاحتلال الإسرئيلي عائلاتهم

لم يقتصر استهداف الاحتلال الإسرئيلي على المدنين في غزة وحدها، ولكن استهدفوا أيضا الصحفيين وأسرهم، كان آخرهم الصحفي وائل الدحدوح الذي فقد أفرادا من عائلته أثناء تغطيته للأحداث في غزة على الهواء مباشرة، ما جعل الصدمة تسيطر عليه كأنه يعيش في حلم.

الصحفي وائل الدحدوح

بكلمات مؤثرة ودع الصحفي وائل الدحدوح عائلته، رغم أنه كان معروف بالصمود والتماسك في الظروف الصعبة ولكن لم يستطع المقاومة هذه المرة ليردد: «اه اه بتنتقموا منا في الأولاد بتنتقموا منا في الأولاد معلش إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون».

الصحفي معتز العزايزة

هناك أيضا الصحفي معتز العزايزة الذي توجه في بداية الحرب على قطاع غزة، لتغطية خبر قصف أحد المنازل، ليفوجئ باستشهاد جميع أفراد عائلته بداخله، وبدت كسرة القلب واضحة على ملامح الصحفي الشاب ليردد حينها: «عيلتي يا الله.. عيلتي فيها أشلاء».

المصور الصحفي محمد الفرا

الصحفي محمد الفرا الذي تلقى خبر استشهاد عائلته بالكامل أثناء تغطيته لأحداث غزة، إذ دخل في نوبة من البكاء والصدمة الشديدة بعد تلقي هذا الخبر المفزع، وحاول أصدقائه تهدئته في تلك اللحظات الصعبة التي تعرض لها.