انضمام 4 لاعبين بالمشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ إلى منتخب الصفوة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انضمام اللاعب أحمد باسم لاعب تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي من أبناء المحافظة لصفوف منتخب الصفوة المؤهل للمنتخبات القومية، وانضمام 3 لاعبين مصارعة المشروع القومي أيضاً لمنتخب الصفوة وهم محمد القاسم، وأحمد عبد الباري، وعمر حسين، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استعداد لاعبي المشروع القومي الأربعة للانضمام لمعسكر منتخب الصفوة

وكشف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن استعداد لاعبي المشروع القومي الأربعة للانضمام لمعسكر منتخب الصفوة برأس البر بمحافظة دمياط فى الفترة من 28 أكتوبر حتى 28 نوفمبر، مثمناً جهود القائمين على تدريبات لاعبي المشروع القومي بالمحافظة، وتطوير مستوى الأداء الفني لهم، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

انضمام ثلاثة من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ

وتجدر الإشارة إلى انضمام ثلاثة من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ إلى منتخب الصفوة خلال منافسات «البطولة العربية» للتايكوندو التى عُقدت باستاد القاهرة في مطلع أكتوبر وحقق خلالها أحمد باسم «الميدالية البرونزية» بالبطولة.

جدير بالذكر أنّ مدربي براعم المصارعة هم الكابتن ياسر صقر، مدرب منتخب مصر للمصارعة ابن كفر الشيخ، وأحمد البيلي، ومدربي براعم التايكوندو سمير شلبي، والمدربة نميسة بكور.