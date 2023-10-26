الطرق الصوفية تنظم أمسية دينية احتفالا بمولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ

نظمت المشيخة العامة للطرق الصوفية أمسية دينية عقب صلاة المغرب، اليوم الخميس، احتفالاً بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي بمسجده الكائن بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ.

أمسية دينية احتفالاً بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد أبو هاشم، شيخ الطريقة الهاشمية ورئيس القطاع الصوفي بالمشيخة العامة للطرق الصوفي وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، نائباً عن الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، نائباً عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشيخ محمد البيلي، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بكفر الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية والطرق الصوفية.

بدء الاحتفالية عقب صلاة المغرب

بدأت الاحتفالية بأداء شعائر صلاة المغرب، أعقب ذلك تلاوة قرآنية عطرة للشيخ أحمد النجار، ثم كلمة الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بأوقاف كفر الشيخ، ثم كلمة الدكتور محمد أبو هاشم، شيخ الطريقة الهاشمية ورئيس القطاع الصوفي بالمشيخة العامة للطرق الصوفي وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، واُختتم الحفل بالابتهالات الدينية للشيخ محمد العبسي.

زحام شديد بمسجد الدسوقي

وشهد مسجد إبراهيم الدسوقي زحاماً شديداً من الزوار من كافة محافظات الجمهورية وبعض الدول العربية والإسلامية الذين حرصوا علي الحضور مبكراً وزيارة ضريح «الدسوقي»، والصلاة بمسجده.

مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

يُشار إلى أنّ الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي بدأ يوم الجمعة الماضي 20 أكتوبر، ويستمر حتى غداً الجمعة 27 أكتوبر، حيث يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، ويحتفل به أكثر من 77 طريقة صوفية، كما يزوره أكثر من 2 مليون زائر من مُختلف أنحاء الجمهورية، وبعض الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الأوروبية.