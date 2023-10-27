تعرف على خطة رصف الشوارع والطرق الرئيسية في مطاي بالمنيا

بدأت الوحدة المحلية في مركز مطاي شمال المنيا، في تنفيذ خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية، في إطار المشروع القومي للرصف، إذ يجري العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإكمال تجهيز الشوارع وتوصيل المرافق اللازمة قبل بدء عملية الرصف.

مشروعات الخطة الموحدة في مركز مطاي

وقال المهندس محمد بكر، مدير وحدة الرصف في محافظة المنيا، إنّ خطة الرصف في مشروعات الخطة الموحدة لمركز مطاي، تشمل عدة أعمال، وذلك على النحو التالي:

1. إعادة رصف تقسيم الأبراج، بدءًا من نهاية تقسيم طلعت حرب وصولاً إلى شارع عمارات الأبراج، ويبلغ طوله 950 مترًا وعرضه 8.75 متر.

2. إعادة رصف شوارع المنطقة المحيطة بتقسيم طلعت حرب، وتشمل شوارع الرافة والحسن والأنوار وأحمد شوقي، وتنطلق من شارع الرحمة، ويبلغ طولها 580 مترًا وعرضها 8.5 متر.

3. استكمال إعادة رصف وعمل بلاط انترلوك في تفرعات شارع التحرير المؤدي إلى الطرق والمدارس، ويبلغ طولها 1550 مترًا وعرضها 8.75 متر.

4. عمل بلاط انترلوك في تفرعات شارع المدارس المؤدي إلى المؤسسة، وتشمل شوارع النظام وفروعه والتقوى والتحرير وشارع الهداية وتفرعاته، وطولها 1160 مترًا وعرضها 5.5 متر.

5. إعادة رصف تفرعات شارع الجلاء المؤدي إلى ترعة أبو حسيبة، وتشمل شارع مسجد الشيخ عبدالمنعم وابن خصيب والزراعي، وطولها 410 مترًا وعرضها 7 مترًا.

6. عمل بلاط انترلوك في وسط طريق مصر أسوان الزراعي، بدءًا من ميدان أم الشهيد اتجاه الكفور ومن ميدان السلام اتجاه الكوادي، وطوله 1550 مترًا.

7. عمل بلاط انترلوك في شوارع تقسيم الحوشة، وطولها 850 مترًا وعرضها 7 أمتار.

8. رصف شارع المصطفى المجاور للبنك الأهلي، ويبلف طوله 300 متر وعرضه 8 أمتار.

9. إعادة رصف شارع المحطة، ويبلغ طوله 165 مترًا وعرضه 17 مترًا.

وأضاف مدير وحدة الرصف في المحافظة، في بيان، أنّ مشروعات الخطة المركزية لمركز مطاي تشمل أيضًا إعادة رصف وتوسعة الطريق المؤدي إلى الصحراوي غربًا من قرى الخريجين في مطاي، ويبلغ طوله 3 كيلومترات وعرضه 7 أمتار.

تسريع وتيرة العمل والالتزام بالمواصفات

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة العمل الميداني لخطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية في المراكز، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لضمان انتهاء الأعمال المخططة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بهدف تسهيل حركة المرور وتحسين البنية التحتية للطرق وتوفير سيولة مرورية للمواطنين.