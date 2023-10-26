الوادي الجديد.. استثمار في المستقبل بأكبر محافظات مصر

تنوعت إنجازات الدولة المصرية فى شتى المجالات بمحافظة الوادى الجديد منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، وظهرت بشكل ملحوظ فى المشروعات القومية التى حققت طفرة فى مجالات الغاز الطبيعى وشبكة الطرق التى ربطت الوادى بالمحافظات المجاورة لها ومشروعات إنتاج الحرير.

وعملت الحكومة على مدار 8 سنوات فى تنفيذ أجندة مشروعات بالمحافظة تم وضعها فى الخطة الاستراتيجية للتنمية، بهدف استعادة عافية الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية الشاملة لأكبر محافظات مصر من حيث المساحة والتى تمثل 44.9%، مع توفير المتطلبات الأساسية للمواطن الواحاتى، إذ يعد الاستثمار والتنمية فى الوادى الجديد بمثابة استثمار فى المستقبل فى تلك البقعة الواعدة بما تتميز به من مقومات للنهضة والتعمير.

وتقع الوادى الجديد فى الجنوب الغربى لمصر بالصحراء الغربية ويحدها من الشرق محافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، وأسوان، ومن الغرب حدود مصر مع ليبيا، ومن الشمال محافظة مطروح والواحات البحرية التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، ومن الجنوب حدود مصر مع السودان.

وتبلغ مساحة المحافظة 440098 كم2 بما يعادل 44% من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية ونحو 66% من مساحة الصحراء الغربية، وهذه المساحة تشمل ثلاث واحات هى: الخارجة، الداخلة، الفرافرة، وهناك خمسة مراكز إدارية بالمحافظة هى: (الخارجة - الداخلة - الفرافرة - باريس - بلاط).