رسميًا.. تعطيل خدمات البنوك لمدة 180 دقيقة الليلة بسبب التوقيت الشتوي

عندما تشير عقارب الساعة إلى الثانية عشر اليوم الخميس، 26-10-2023، يبدأ معها التوقيت الشتوي بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الحادية عشر مساء، وعندها تبدأ البنوك رسميًا في تحديث الخدمات البنكية وتعطيل كافة خدمات السحب والتحويل لمدة 180 دقيقة متصلة.

تعطيل خدمات البنوك

وأعلنت البنوك عن تعطيل الخدمات البنكبية بموجب رسالة نصية تلقاها العملاء عبر الهواتف المحمولة تطالب فيها بضرورة التأكد من ضبط أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة على التوقيت الشتوي قبل البدء في عمليات التحويل الإلكتروني عبر الأبلكيشن البنكي أو ماكينات الصراف الآلي.

رسالة البنوك

وقالت البنوك في رسالتها إلى العملاء: « بدءا من الساعة 11 مساءً اليوم الخميس 26-10-2023 بالتوقيت الصيفي وحتى يوم الجمعة الموافق 27-10- 2023، الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت الشتوي سيقوم البنك بتحديث أنظمته لتتناسب مع تغيير التوقيت، ما سوف يترتب عليه عدم إتاحة جميع الخدمات البنكية بشكل مؤقت»

موعد التوقيت الشتوي

وبعد ساعات قليلة، يبدأ غدا الجمعة 27-10-2023 العمل بالتوقيت الشتوي، أي سيتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، فبدلا من أن تكون الساعة الثانية عشر صباحا غدا الجمعة 27-10-2023، سيتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة لتصبح الساعة الحادية عشر مساء اليوم الخميس 26-10-2023.