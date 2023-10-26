يتبقى وقت قليل حتى يحين تغيير الساعة وضبط التوقيت الشتوي، وهو ما يتزامن مع اهتمام الناس بمعرفة كيفية فعل ذلك على الموبايل والكمبيوتر وتغيير التوقيت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، وفقما تم الإعلان عنه في إبريل الماضي بتغيير التوقيت الصيفي في آخر جمعة من إبريل وبدء التوقيت الشتوي في أكتوبر.

وساعات وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي ويبدأ تغيير الساعة وضبط التوقيت الشتوي على الموبايل والكمبيوتر، وفق الجدول المعلن عنه من قبل مجلس الوزراء.

كيفية تغيير الساعة للتوقيت الشتوي

ويبدأ التوقيت الشتوي الليلة في تمام الساعة الثانية عشر، ليتم تأخير الساعة ستون دقيقة، لتصبح 11 بدلا من 12 صباحا.

ونعرض فيما يلي كيفية تغيير الساعة وضبط التوقيت الشتوي على الموبايل والكمبيوتر بداية من منتصف ليل اليوم الخميس، الموافق 26 أكتوبر الجاري، ليعاد ضبط الساعة بتأخيرها لمدة 60 دقيقة.

ضبط التوقيت الشتوي على الموبايل والكمبيوتر

ويحدث تغيير الساعة بشكل تلقائي عند اتصال الأجهزة الذكية كالساعات الرقمية والهواتف المحمول، وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب بالإنترنت.

وفى حال عدم عدم اتصالاك بالإنترنت، وعدم جود التحديث التلقائي فإنه عليك اتباع الخطوات الاتية لتغير الساعة:

1- الدخول على قائمة الإعدادات الخاصة بالهاتف أو الكمبيوتر.

2- اختيار الوقت والتاريخ.

3- تغيير الوقت الليلة فى تمام 12:00 إلى 11:00 مساء الخميس.

4- ضبط التاريخ من يوم الجمعة 27 إلى يوم الخميس 26.

5- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة اضغط على حفظ.