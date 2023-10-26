تختلف مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي بمحافظة مطروح عن الأيام الماضية في التوقيت الصيفي، بعد تغيير الساعة مع منتصف الليل في تمام الساعة الثانية عشر ليلة الجمعة، وتنشر «الوطن»، المواقيت الجديدة التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة حسب الهيئة العامة للمساحة المصرية، طبقاً لتعليمات الحكومية بالعمل بالتوقيت الشتوي.

مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي بمحافظة مطروح

وتبدأ مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي بمحافظة مطروح الجمعة وهي أخر جمعة خلال شهر أكتوبر، التي توافق 27/10/ 2023، وننشر جميع مواقيت الصلاة على مستوى المحافظة وهي كالتالي:

- موعد صلاة الفجر في التوقيت الشتوي بمطروح في تمام الساعة 4:53 صباحاً.

- موعد صلاة الشروق في التوقيت الشتوي بمطروح في تمام الساعة 6:22 صباحاً.

- مواعيد صلاة الجمعة والظهر في التوقيت الشتوي بمطروح في تمام الساعة 11:55 مساءً.

- موعد صلاة العصر في التوقيت الشتوي بمطروح في تمام الساعة 3:04 مساء.

- موعد صلاة المغرب في التوقيت الشتوي بمطروح في تمام الساعة 5:28 مساءً.

- موعد صلاة العشاء في التوقيت الشتوي بمطروح في تمام الساعة 6:47 مساءً.