رئيس «التموين» بشعبة المستوردين: الجميع لاحظ انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية

قال متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان بعد خروج البضائع العالقة التي كانت موجودة في الجمارك، وذلك بهدف تشجيع المصانع، حتى تقوم بالتصنيع، خاصة المصانع الخاصة بالمنتجات التي تدخل في مشتملات الطعام، مثل الجبن والألبان والمكرونة ومنتجات السكر.

مبادرة تخفيض الأسعار

وأضاف رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستورين خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، قائلًا: «وكل الخامات اللي كانت المصانع بتشتكي من نقصها، وكانت محتجزة في الجمارك خرجت، وبعد ما خرجت المصانع اشتغلت، وبعد ما المصانع اشتغلت، عملنا المبادرة الخاصة بتخفيض الأسعار».

خفض الكثير من المنتجات

وأوضح أن مبادرة تخفيض الأسعار والتي بدأت منذ 15 يومًا، نجحت في خفض الكثير من المنتجات رغم ظروف الحرب، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت مصممة أن تقلل الضغط على ميزانية المواطن.

وأكمل رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستورين «السكر كان بـ40 جنيها و42 وجنيها أصبح اليوم بـ25 جنيها و27 جنيها ومتوفر، ومنتجات المكرونة نزلت 15% وحتى 20%، الزيت نزل 15% و20%».