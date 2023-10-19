كيفية التواصل مع «حماية المستهلك» لتقديم بلاغ بشأن خرق مبادرة خفض الأسعار

وجهت الحكومة العديد من المنافذ والجهات المسئولة للالتزام بمبادرة خفض الأسعار، التي بدأ تطبيقها من السبت الماضي، وشددت على ضرورة عدم مخالفة الالتزام بتخفيض السلع الأساسية من 15 إلى 25%.

ويواجه بعض المواطنين أزمة عند اكتشاف عدم تخفيض الأسعار من قبل العديد من التجار، مما يتوجب عليهم تقديم بلاغ حيال ذلك، حيث أعلن جهاز حماية المستهلك عن بعض الطرق التي يمكن التواصل بها معه لتقديم بلاغ.

التواصل مع حماية المستهلك

الاتصال على الخط الساخن الخاص بالجهاز على رقم 19588 من أي تليفون أرضي.

إرسال رسالة بمضمون الشكوى عن طريق واتس آب الخاص بجهاز حماية المستهلك على رقم 01577779999.

إرسال شكوى مبادرة تخفيض الأسعار

إرسال شكواك إلكترونيا على الموقع الرسمي للجهاز وكتابة البيانات المطلوبة من الاسم، الجنس، العنوان، بيانات عن السلعة أو الخدمة، محل الشكوى، بيانات المشكو في حقه، تفاصيل الشكوى مع إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى.

تقديم بلاغك من خلال الفاكس على رقم 0233055753.

ويمكن التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.