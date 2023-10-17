«الغرف التجارية»: ندرس إضافة مجموعة سلعية جديدة بمبادرة خفض الأسعار

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هدف الجميع هو جذب الاستثمارات للحد من التضخم، إلى حين نجاح المبادرات، كانت لا بد أن يكون هناك وقفة مع الأسعار، التي ارتفعت الفترة الماضية، بأرقام غير مقبولة ولكن مبررة.

المبادرة تستمر 6 أشهر

أضاف «عز»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الأسعار غير مقبولة من المواطن والدولة والحكومة والقطاع الخاص، ومن ثم أطلق القطاع الخاص مبادرة تبدأ بإزالة هامش أرباحها وتحليل سعر كل سلعة وتخفيض سعرها بشكل يشعر به المواطن.

سعر السكر بـ27 جنيها عوضا عن 40

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية مثل الزيت والسكر والفول والعدس والمكرونة، بواقع من 15 إلى 25%، وفي بعض السلع تجاوزنا هذه النسبة، حيث وصل سعر السكر بـ27 جنيها، عوضا عن 40، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.

وأوضح أنه جرى إقامة شوادر ببعض المحافظات التي لا يوجد بها سلاسل تجارية، لافتا إلى أن هناك دراسة لإضافة مجموعة سلعية جديدة بمبادرة خفض الأسعار.