مصادر بـ«التموين» تكشف مصير سعر الذهب حال مد مبادرة الإعفاء الجمركي

يتوقع خبراء الذهب، حدوث حالة من التوازن في سوق الذهب خلال فترة تقل عن شهرا من الآن، نظرا لتزايد الخام المحلي في الأسواق، حال إقرار الحكومة بمد جديد لمبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب القادم من الخارج من أي رسوم جمركية، ضمن المقترح الذي تقدمت به وزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للذهب، بمد المبادرة 6 أشهر إضافية بدلا من انتهائها يوم 11 نوفمبر المقبل.

كمية الذهب بعد إعفاء الجمارك منذ تطبيق المبادرة

وكشفت مصادر في التموين خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كمية الذهب الذي دخل مصر وتم إعفائه من الجمارك منذ إقرار المبادرة في شهر مايو الماضي، يتخطى 800 كيلو ذهب حتى الآن.

سعر جرام الذهب اليوم

ونوهت المصادر إلى أنّ أعلى سعر تداول للذهب بلغ 1990.5 دولار للاوقية، وأن السعر الحالي للتداول بلغ 1987.5 دولار، موضحا أن التغير الشهري 4.53% بزيادة 86.10 دولار، في حين أن التغير السنوي 321 دولار بارتفاع 19.27% ، قائلة: "نتوقع أن تكسر الوقية سعر 2000 دولار قبل نهاية العام، وبالتالي فإن مبادرة الإعفاء الجمركي ستحدث توازنا ملحوظا في السعر المحلي".

ويبلغ سعر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 ف السوق المحلي 2600 جنيه، فيما يبلغ سعر الجنيه الذهب 20800 جنيه.

وأشارت المصادر إلى أنه مع تصاعد الأحداث العالمية منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، فإن معدل الارتفاع في سعر الذهب العالمي يتحرك بخطوات ثابتة نحو الارتفاع، فضلا عن أن البورصة العالمية خطها ثابتا أيضا نحو الارتفاع بسبب الاحداث العالمية.

أهمية مد مبادرة الإعفاء الجمركي

وأشارت المصادر إلى أنّ قرار مد مبادرة الإعفاء الجمركي، في ظل تحرك بورصة الذهب العالمية، سيحدث تأثيرا ايجابيا على مستوى السوق المحلي، في النقاط التالية:

- ارتفاع الخام المحلي للذهب في السوق نتيجة الذهب القادم من الخارج.

- توازن ما بين العرض والطلب في السوق المحلي.

- حماية المستهلك من أي زيادات سعرية في الذهب غير مبررة، مما يعني حدوث استقرار في السعر.

وزير التموين يتقدم بطلب لمد مهلة الإعفاء الجمركي على الذهب

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه سيتقدم بطلبا لمد مهلة الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد مع القادمين من الخارج، بسبب ما آلت إليه المبادرة بنتائج إيجابية من ضبط سوق الذهب المحلي واستقرار الأسعار طوال الفترة الماضية، فضلا عما حققته من الحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.