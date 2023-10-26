مركز شباب المدمر بسوهاج ينظم مشروع تبادل زيارات لتنمية مهارات الأطفال

نظم مركز شباب المدمر التابع لإدارة طما للشباب والرياضة بسوهاج الأربعاء، تبادل زيارات مع مركز شباب السوالم التابع لإدارة شباب طهطا، تأتي هذه الزيارات ضمن مشروعات الخطة الداخلية لشهر أكتوبر 2023.

تبادل زيارات مع مركز شباب السوالم

وأوضح مركز شباب المدمر أن الزيارة تهدف إلى تبادل الزيارات من أهم العوامل التي تساعد على تميز وارتقاء الشباب، لذا أصبح من الضروري على مركز شباب المدمر رفع كفاءته وكفاءة أبنائه من خلال أسلوب الزيارات المتبادلة بينه وبين مراكز الشباب الأخرى.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تبادل الخبرات وتبادل الرأي في المواقف العامة لتحديد نقاط الضعف ووضع الحلول المناسبة والدور في التطوير المهني.

نقل المهارات والاستراتيجيات الجديدة إلى أرض الواقع

تسهم هذه الزيارات في نقل المهارات والاستراتيجيات الجديدة إلى أرض الواقع وتطبيقها في مراكز الشباب والحياة العامة، وتقلل من العزلة وتوطد العلاقات الحميدة بين مراكز الشباب والرياضة، وتعزز التعاون والمشاركة في الأفكار، وتبني ثقافة العمل التعاوني لتساعد الجميع على نقل وتبادل الأفكار والخبرات الناجحة.

ومن ناحية أخرى، أثنى الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، على مثل هذه النوعية من الأنشطة، مثمنًا للدور المحوري لمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج في عملية نقل الخبرات والتجارب الحياتية المتبادلة بين مراكز الشباب، ومتمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح، ويأتي ذلك بمتابعة يسري كفافي، وكيل المديرية