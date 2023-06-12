«الشباب والرياضة» تشارك بـ1500 شاب بمبادرة «أنت الحياة» في سوهاج

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج في فاعليات القافلة الشاملة لمؤسسة حياة كريمة بمركز شباب مدينة المنشأة.

حضور العديد من القيادات التنفيذية والشعبية

وشهدت الفاعليات حضور العديد من القيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي مؤسسة حياة كريمة ومندوبي وزارة الشباب والرياضة.

وشهدت الفعاليات حضور العديد من القيادات التنفيذية والشعبية، إلى جانب ممثلي مؤسسة حياة كريمة ومندوبي وزارة الشباب والرياضة.

وشاركت رياضة سوهاج بما يقرب من 3,000 شاب وفتاة من إجمالي 15 ألف مشارك في المسيرة الرياضية والأنشطة المقامة، بالإضافة إلى إقامة ملتقى التوظيف لحملة المؤهلات العليا، وعقد ندوة حول فرص التوظيف التي توفرها وزارة الشباب والرياضة وكيفية استغلالها.

توفير السجل المدني وشهادات محو الأمية والقوافل الطبية المتخصصة

وتم توفير العديد من الخدمات للمشاركين في القافلة، من بينها توفير السجل المدني وشهادات محو الأمية والقوافل الطبية المتخصصة في كل التخصصات، فضلاً عن فك كرب الغرامات وتوفير المواد الغذائية لغير القادرين، وإقامة أنشطة ثقافية في قصر الثقافة.

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على دعم المحافظة المستمر لمؤسسة حياة كريمة، والتي تعتبر من أهم المؤسسات التي أحدثت تغييرًا ملموسًا في حياة الشعب السوهاجي.

كما أشاد الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالدور الإيجابي للمؤسسة والخدمات التي تقدمها في قطاع الشباب والرياضة.

وأعرب شوقى عن استعداد الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة لاستقبال أنشطة وبرامج مؤسسة حياة كريمة.

ويأتي هذا الحدث ضمن جهود المديرية العامة للشباب والرياضة في سوهاج لتشجيع النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية لدى الشباب.