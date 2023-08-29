«رياضة سوهاج» تشارك في التصفيات النهائية لمهرجان إبداع للموسم الرابع

تستعد مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، للمشاركة في التصفيات النهائية لمهرجان إبداع الموسم الرابع لمراكز الشباب، ويُقام المهرجان في الفترة من 1 سبتمبر حتى 14 سبتمبر 2023 بالقاهرة، ويشمل عدة مجالات منها الدوري الثقافي، والتعليق الرياضي، والإنشاد الديني والترانيم، والأفلام القصيرة، وموسيقى الباند، والشعر، والموال الشعبي، والفنون التشكيلية، والأشغال الفنية والحرف التراثية، والموسيقى والكورال، والفنون الشعبية، والعروض المسرحية.

تم تنفيذ التصفيات التمهيدية بالمحافظة

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة، أنه جرى تنفيذ التصفيات التمهيدية بالمحافظة في شهر فبراير الماضي 2023، وجرى تصعيد المراكز الأولى في المجالات المذكورة.

وبلغ عدد المشاركين المصعدين في جميع المجالات 108 شابًا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب. أكد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل الوزارة، على أهمية الاستعداد الجيد للتصفيات وتمنى التوفيق لجميع المشاركين في المهرجان.

اكتشاف المواهب الابداعية والفنية

أوضح يسري كفافي، وكيل المديرية أن مديرية الشباب بسوهاج تدعم الشباب في مختلف المجالات لاكتشاف المواهب الابداعية والفنية، وتعكس هذه المشاركة التزام المديرية بتطوير وتعزيز قدرات الشباب وتوفير الفرص للتعبير عن مواهبهم.