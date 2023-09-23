«رياضة سوهاج» تكرم 80 طالبا من المتفوقين في المراحل التعليمية الثلاثة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، تنظيم حفل لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والأوائل في جميع المراحل التعليمية بمختلف المدارس والمعاهد في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب، وذلك في مركز شباب الصلعا.

شهد الحفل حضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج الدكتور محمد فريد الهواري، ووكيل المديرية للشباب يسري كفافي، ومدير الإدارة العامة للشباب محمد سلمي، والمستشار القانوني لوكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أيمن نظير.

تكريم مديري المدارس ومشايخ المعاهد

وخلال الحفل تم تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والأوائل في مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية، وبلغ عددهم حوالي 80 طالبًا وطالبة، كما تم تكريم مديري المدارس ومشايخ المعاهد بحضور أولياء الأمور، وتم تنظيم الحفل بشكل مميز من قبل لجنة التنظيم بمركز الشباب، بما في ذلك اختيار الأغاني التي تناسب الحدث وأضفت البهجة والسرور إلى قلوب الحضور.

وألقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج الدكتور محمد فريد الهواري، كلمة موجزة، أعرب فيها عن سعادته بالحفل والتنظيم المثالي، وأكد دعمه لمجلس إدارة المركز وتعاونه في تنفيذ أهدافهم لخدمة شباب الصلعا والقرى المجاورة.

جوائز عينية ورمزية للطلاب

كما تم توزيع جوائز عينية ورمزية وشهادات تقدير للطلاب ومديري المدارس ومشايخ المعاهد المكرمين، وتفاعل الحضور بحماس وفرحة كبيرة مع هذه اللحظة المميزة.