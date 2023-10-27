تفاصيل مشروع الاستزراع السمكي بمثلث الديبة.. ينتج 250 طنا سنويا

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الثروة السمكية تحظى باهتمام كبير في مصر؛ حيث تمتلك مصر سواحل طويلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى بحيرة ناصر والبحيرات الشمالية، مؤكداً أن مصر تسعى إلى زيادة إنتاجها السمكي من خلال تطوير أنشطة الاستزراع السمكي.

مشروع الاستزراع السمكي بمثلث الديبة

ونوفق التقرير فإن مشروع الاستزراع السمكي بمثلث الديبة يُعد أحد أهم المشروعات التي تهدف إلى زيادة إنتاج مصر السمكي، ويقع المشروع في محافظة البحر الأحمر، ويتكون من 61 حوضًا، منها 41 حوضًا للأسماك البحرية، و20 حوضًا للجمبري.

ويبلغ إجمالي إنتاج المشروع من الأسماك البحرية 250 طنًّا سنويًّا، ومن الجمبري 100 طن سنويًّا، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 300 مليون جنيه.

أهمية مشروع الاستزراع السمكي

يساهم مشروع الاستزراع السمكي بمثلث الديبة في تحقيق عدد من الأهداف، منها:

• زيادة إنتاج مصر السمكي.

• توفير فرص عمل جديدة.

• تحسين الاقتصاد المصري.

• حماية البيئة البحرية.

ونوه بأن المشروع مقام على مساحة 204 فدان تقريبًا بمحاذاة ساحل البحر بمواجهة 14.2 كم غرب مدينة بورسعيد بعمق حتى 600 متر في منطقة الديبة، ويتكون من 72 حوض استزراع سمكي مخصصة لاستزراع الجمبري بطاقة إنتاجية 250 طن سنويًا و4 مخازن علف بطاقة تخزينية 100 طن، وصالة الفرز والتعبئة بطاقة إنتاجية ٥ طن أسماك وجمبري يوميًا، وقد كان التخطيط لمشروعات الثروة السمكية على درجة عالية من الدقة والدراسة العلمية لتحقيق التكامل مع المشاريع المخططة.