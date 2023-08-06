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مدير «إدارة الكراكات»: قناة السويس لها دور تنموي يتمثل في الاستزراع السمكي

كتب:

مريم جاد
04:54 م | الأحد 06 أغسطس 2023
مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس

مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس

قال مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، المهندس هشام هاني عبدالحليم، إن قناة القناة السويس لها دور تنموي من خلال المشروعات تنموية، أبرزها أعمال الاستزراع السمكي في منطقة قنطرة شرق.

مشروع ازدواج القناة يزيد الطاقة الاستيعابية بحوالي 6 مراكب إضافية

وأضاف «عبدالحليم»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مشروع ازدواج القناة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بحوالي 6 مراكب إضافية، حيث يزيد درجة الأمان والثقة، لعدم تكرار حادث سفينة «إيفر جيفن» الذي وقع منذ عامين مرة أخرى.

ازدواج قناة السويس بالكامل

وتابع مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس: «نحلم بازدواج قناة السويس بالكامل، لكن الأمر يتم وفق دراسات وترتيبات ليكون مدروسًا بشكل جيد».

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بقلم مريم جاد