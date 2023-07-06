«العربية للتنمية» تطالب مصر بدعم الأشقاء اللبنانيين فنيا في الاستزراع السمكي

استقبل الدكتور إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، والوفد المرافق، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكد القصير خلال اللقاء، أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية، مشيرا إلى أنّ مصر تقدم كل خبرتها الزراعية إلى الأشقاء العرب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

‏وفي هذا الصدد، طلب مدير عام المنظمة العربية، الجانب المصري، بتقديم الدعم الفني إلى الجانب اللبناني في الاستزراع السمكي، نظرا لقيام المنظمة العربية بإنشاء مزرعة سمكية بلبنان وتدريب الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي، في إطار اهتمام المنظمة بدعم منظومة الأمن الغذائي المستدام بالدول العربية.

عرض الدخيري، مبادرة دعم القطاع الزراعي في السودان لتحسين أوضاع الأمن الغذائي المحلي والإقليمي، بينما أكد القصير اهتمام الدولة المصرية بدعم الأشقاء في السودان.

واستعرض الدخيري، عددا من موضوعات التعاون والمشروعات المستقبلية بين مصر والمنظمة العربية، ومنها مجالات إنتاج وتصنيع الألبان وتربية الماشية والتلقيح الاصطناعي، والتي بدورها تساهم في حل مشكلة الأمن الغذائي.

كما استعرض الدخيري، أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة والموضوعات المقترحة والمزمع عقده الأسبوع المقبل في القاهرة، وحضر اللقاء، الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.