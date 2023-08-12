«معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل خطة الاستزراع السمكي قرب قناة السويس

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل خطة الاستزراع السمكي قرب قناة السويس والتي تستهدف سد العجز في السوق المصرية، موضحاً أنَّ المشروع بدأ في مارس 2015، وتم تأسيس شركة قناة السويس للمشروع عام 2017، مؤكّداً أنَّ تكلفة الاستزراع السمكي في أحواض قناة السويس 1.4 مليار جنيه.

استزراع 18 مليون يرقة جمبري

خطة الاستزراع السمكي قرب قناة السويس، وفق تقرير لمركز المعلومات تشمل 4140 حوضاً لاستزراع الأسماك تعمل حالياً، ووفرت 10 آلاف فرصة عمل، فضلاً عن استزراع 18 مليون يرقة جمبري في 88 حوضاً حتى الآن.

بلغت نسبة الانتهاء من مصنع تجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك والجمبري 70%، حيث بلغت إجمالي مساحة المشروع 6726 فداناً، ووفق تقرير مركز المعلومات، فإن أسماك المزارع خالية من الأمراض وأي ملوثات، وحصلت مزارع الأسماك على شهادات دولية في معايير السلامة الغذائية والبيئية.

أنواع الأسماك المستزرعة

يتمّ تصدير العديد من أصناف الأسماك المستزرعة بأحواض قناة السويس، إذ تشتمل أنواع الأسماك المستزرعة على قاروص ودينيس ولوت وجمبري وحنشان وأسماك العائلة البورية والبلطي.