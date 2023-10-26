«تعليم القاهرة» تكرم الطلاب الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة

شهدت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم لشئون الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، حفل تكريم الطلاب الأوائل في المراحل التعليمية المختلفة (الإعدادية والثانوية العامة والثانوية الفنية) الذي نظمته إدارة مصر القديمة التعليمية اليوم الخميس الموافق 2023/10/26.

وأعربت زينب عبدالفتاح، عن افتخارها وتقديرها الشديد بأبنائنا الطلاب المتفوقين علماء وقادة المستقبل ووجهت الشكر والتقدير للمعلمين الذين ساهموا في وصول أبنائنا الطلاب لهذا المستوى من التميز والتفوق، مثمنة دور أولياء أمورهم في دعمهم لأبنائهم، ومتمنية لهم دوام التقدم والتفوق.

هدف التكريم إعداد طلاب ذوي كفاءات للنهوض بمصر

وقد أضافت بأن تكريم وتشجيع أبنائنا الطلاب المتفوقين ما هو إلا دعم الطلاب عامة والمتفوقين خاصة حتى نحقق رؤية مصر الاستراتيجية في إعداد طلاب ذوي كفاءات عالية الجودة للنهوض بمصرنا الحبيبة.

وعبر مدير عام إدارة مصر القديمة، الدكتور عصمت الطوخي، عن سعادته بتواجده وسط أبنائه الطلاب المتفوقين للاحتفال والاحتفاء بهم وتكريمهم، تقديرًا لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق التفوق الدراسي والتميز الأخلاقي، مشيدا بدور الأسرة في رعاية أبنائها والاهتمام بهم، وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات، متمنيًا لهم التفوق في المراحل القادمة