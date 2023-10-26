أيمن محسب: الحرب على غزة أسقطت الأقنعة الغربية لمن يتشدقون بحقوق الإنسان

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مصر الداعم الأول والأخير للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، مضيفا أنه لا بد أن نكون على دراية بشكل واضح جدا بأن الأزمة الأخيرة في غزة كانت كاشفة بشكل لا يدع مجالا للشك عن سقوط الأقنعة الغربية بشكل واضح، خاصة أن من يتشدقون بحقوق الإنسان هم أول من ينتهكها، ومن يطالب بالعدالة الاجتماعية والمحافظة على الإنسانية وعدم الإبادة الجماعية وعدم التطهير العرقي هم رعاة ما يحدث الآن على أرض غزة.

موقف الرئيس السيسي فرّق بين استضافة الفلسطينيين بمصر وتهجيرهم

وأضاف محسب، في تصريح لـ«الوطن»، أن رد فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي قاطع وقوي ومشرف لكل مصري، مشيرا إلى أنه فرّق بين نزوح الأشقاء الفلسطينيين إلى مصر واستضافتهم، وبين تهجير شعب وجعله يترك أرضه ووطنه، مؤكدا أن مصر مرحبة بهم و«أهلاً وسهلاً»، ولكن فلسطين تحتاج منهم بذل أكثر من ذلك للصمود، الذي نحييهم عليه وعلى ما يفعلونه الآن لاسيما رفضهم الخروج من وطنهم بشكل أو بآخر.

وأكد وكيل اللجنة، أن ما يحدث من إسرائيل الآن من تجويع شعب كامل، وقطع الكهرباء والمياه والإنترنت وجميع المرافق عنهم وعزلهم عن العالم، في محاولة لا آدمية ولا إنسانية، هي جريمة حرب حقيقية، مضيفا أن جرائم الحرب تتمثل في التعامل مع قضية ما من حيث الدين أو النوع أو العرق.