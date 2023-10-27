معلومات عن مشروع مراكز الغذاء الخضراء.. يقلل الفاقد من السلع

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بمدينة الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حرب زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية على مستوى المحافظات.

مراكز الغذاء الخضراء

وتقدم «الوطن» في هذه السطور، أهم المعلومات التي أعلنتها وزارة التموين حول مراكز الغذاء الخضراء، وهي كالتالي:

- تعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن اسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة.

- تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة وكذا عنابر تبريد وتجميد.

- تضم مناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف.

مراكز عرض للمنتجات المكملة

- تضم أسواق للمزارعين.

- بها مبان إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي.

- تستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها.

- تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات.

- تعتبر مراكز صديقة للبيئة لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وأمنه.

- تساهم في زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.

- تساهم في تقليل الفاقد والهادر من السلع.