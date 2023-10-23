لأول مرة في مصر.. «التموين» تطلق مشروع «مراكز الغذاء الخضراء» لتوفير السلع 

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الاثنين، مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بمدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

وحضر المؤتمر كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة رانيا المشاط، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية AFD .

تفاصيل مشروع مراكز الغذاء الخضراء

ويضم مشروع مراكز الغذاء الخضراء العديد من السلع الغذائية من الخضر والفاكهة والأغذية الطازجة، وأسواق المزارعين والمباني الإدارية والخدمية على أعلى مستوى في التشغيل والإدارة.

تشغيل المعدات والمخلفات

ويستخدم المشروع الطاقة النظيفة لتشغيل المعدات والمخلفات لتدويرها المخلفات بطريقة آمنة وحضارية، تعود بالنفع على المواطن والتجار والدولة المصرية.

وقالت الوزارة إن مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر يأتي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، والذي يتضمن أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.