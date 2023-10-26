محمود مسلم: استضافة الفلسطينيين واجب علينا ولكن ليس على حساب القضية

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن العلاقة بين مصر وفلسطين موجودة في وجدان كل منا، ونراها في تعاملاتنا كل يوم، وأصبحت الأعلام الفلسطينية تباع وتوزع في شوارع القاهرة بشكل كبير، متابعا «حتى الأطفال مهتمين بقضية غزة، وخرجت مظاهرات كثيرة وحملات تبرع بالدم بما يدل على أن فلسطين في وجدان المصريين، وهو أمر لا يقبل الشك أو النقاش، وهناك علاقات نسب ومصاهرة بين أهل سيناء وغزة».

وأوضح «مسلم» خلال استضافته بقناة «الغد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن استضافة الفلسطينين واجب علينا، ولكن في إطار الاستضافة التي لا تؤدي لتصفية القضية الفلسطينية، والجميع يعرف أن سيناء غالية على المصريين، وأنفق عليها الدماء قبل المال، فالتراب السيناوي غالٍ جدا على أي مصري، والرئيس السيسي أعلن ذلك رسميا وخرج الملايين من الشعب يؤكدون ما أعلنته القيادة السياسية بأنه لم ولن تُصَفى القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إلى أن مصر لديها أكثر من 9 ملايين ضيف من مختلف الجنسيات ولكن تهجير الفلسطينين سيؤكد تصفية القضية من جذورها، وقد استغل البعض الأمور الحالية بتأكيد ضرورة ترحيلهم إلى مصر، والبعض من المغرضين شككوا في أن مصر تحتاج مقابل لاستضافة الفلسطينين وهو أمر لم ولن يحدث، فمصر حريصة على عدم تصفية القضية، ومع ذلك قدمت كل الدعم للأشقاء في فلسطين.