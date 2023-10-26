محمود مسلم: مصر لديها الشجاعة في اتخاذ قراراتها.. ولن تُفرط في شبر من أراضيها

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مصر لديها الشجاعة في اتخاذ قراراتها، ولن تُفرط في شبر واحد من أراضيها، لافتا إلى أن قادة الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني جميعهم يرفضون فكرة التهجير إلى مصر، بما يؤكد استحالة قبول الفكرة.

وأوضح «مسلم» خلال استضافته بقناة «الغد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الإرادة المصرية تمكنت من إدخال المساعدات إلى غزة وإعادة الرهينتين وعقدت قمة القاهرة للسلام، بالإضافة للخطاب الرئاسي المصري الدائم بشأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن حديث إيران عن تدخلها في حل مشكلة الأسرى هو أمر خاطئ، وأعتقد أن إيران ليست مؤهلة لهذا الدور، وإذا تدخلت ستؤكد أن ضربة 7 أكتوبر لها علاقة بها.

وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إلى أن تفتيش الحرب الذي جرى في السويس، أمس، هو تفتيش عادي ومعتاد، ولكن الأجواء الحالية تجعل البعض يفسره على غير ذلك، وأيضا لا مانع في استعراض قوات الجيش المصنف ضمن أفضل 10 جيوش عالميا وهو جيش له تاريخ، والرئيس أكد أننا ندافع ولا نهاجم أحد، ونمارس السياسية الخارجية بشرف في زمن عز فيه الشرف.