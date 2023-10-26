حملات مرشحي الرئاسة تكثف أنشطتها وتحشد لمؤتمرات جماهيرية

شهد ماراثون الانتخابات الرئاسية نشاطاً مكثفاً للمرشحين الرئاسيين، تنوع بين مؤتمرات ولقاءات جماهيرية لكشف تفاصيل برامجهم الانتخابية، فضلاً عن عقد اجتماعات تنظيمية لأعضاء حملات المرشحين استعداداً لفترة الدعاية.

اجتماع تنظيمى لـ«الشعب الجمهورى» لدعم «عمر»

وتواصل حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، عقد لقاءاتها التنظيمية استعداداً لفترة الدعاية الانتخابية المنتظر انطلاقها خلال الأيام المقبلة، لعرض البرنامج الرئاسى وحصد أكبر نسبة تأييدات من الجماهير وحشدها أمام صناديق الاقترح خلال الماراثون الرئاسى، المنتظر انطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، والذى يتنافس فيه 4 مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية.

وعقدت الحملة، اجتماعاً تنظيمياً موسعاً مع الكيان التنظيمى للحزب، فى محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، سواء من النواب أو أمناء المحافظات أو المراكز، لوضع خارطة التحرك فى محافظات الصعيد واستراتيجية الترويح للبرنامج الانتخابى.

وكانت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حازم عمر قد عقدت لقاءات تنظيمية خلال الفترة الماضية، فى محافظات قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا والجيزة، وقطاع شرق وغرب الدلتا والفيوم.

«يمامة» يعقد مؤتمراً لكشف برنامجه الانتخابى الأسبوع المقبل

ويعقد المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، مؤتمراً صحفياً الأسبوع المقبل للكشف عن برنامجه الانتخابى لخوض سباق الانتخابات، حيث جرى توجيه الدعوة لأعضاء الهيئة العليا للحزب، ولجان المرأة ونواب الحزب بمجلسى النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يُعلن «يمامة» خلال هذا المؤتمر عن برنامجه بشكل تفصيلى أمام الحضور، حيث أعلن فى وقت سابق أن البرنامج يتضمن العديد من الحلول والرؤى للأزمة الاقتصادية الحالية، كما يستعد فى الوقت الحالى لإجراء جولات ولقاءات جماهيرية، لاستعراض ملامح برنامجه الرئاسى الخاص الذى أكد أنه يستهدف رؤية جديدة للإصلاح السياسى تعتمد فى أساسها على الحرية والديمقراطية وكذلك حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تفعيل مواد الدستور.

وأشار «يمامة» إلى أن البرنامج يشمل البدء فى إصلاحات تشريعية خاصة بالقضايا الاقتصادية، فضلاً عن ضرورة توحيد جهات الولاية الاقتصادية وتحقيق إصلاح زراعى حقيقى لما لذلك من أثر إيجابى فى تحقيق الانتعاش الاقتصادى، منوهاً بأنه سيستعين بالخبراء المتخصصين لتدشين نهضة زراعية.

«زهران»: إعادة الجدولة الزمنية لمشروعات الدولة

وقال المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن القرارات الاقتصادية لبرنامجه الانتخابى التى أعلن عنها «مدروسة وليست كلاماً إنشائياً أو شعارات»، مضيفاً أن «عند القول إن أحد هذه القرارات هو خروج أجهزة مؤسسات الدولة من ملكية المشروعات الاقتصادية بصفة عامة مع اقتصار ذلك على مشروعات بعينها، فهذا ليس كلاماً إنشائياً بل يمكن تحقيقه على أرض الواقع».

وأوضح «زهران»، لـ«الوطن»، أن «هناك تصور يتم ترويجه بأن اتخاذ القرارات وتنفيذها يتم بصعوبة بالغة، وهذا تصور غير صحيح، لأن هناك قرارات محددة وواضحة تحتاج الشجاعة لتنفيذها، منها إعادة الجدولة الزمنية لمشروعات الدولة بحيث تتم على فترات زمنية أطول والعمل على توفير الموارد، من خلال ضبط الإنفاق لتوفير الموارد واستخدامها فيما يعود بنفع حقيقى على المواطن».

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت رسمياً قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية لكل من المرشحين، عبدالفتاح السيسى وفريد زهران وحازم عمر وعبدالسند يمامة، بعد فحص طلبات الترشح واستيفاء الشروط والإجراءات والقواعد التى حددها الدستور والقانون.

وحددت الهيئة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل للتصويت فى انتخابات الرئاسة داخل مصر، وفى حالة الإعادة حددت الهيئة أيام 8 و9 و10 يناير المقبل للتصويت فى الداخل، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً.