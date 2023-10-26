مقار التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.. تفاصيل مهمة  

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مقار التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنسبة للمصرين بالخارج، وفق القرار رقم 26 لسنة 2023، بعد الاطلاع على قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

مقار التصويت

وفق القرار، تكون مقار التصويت هي الآتي:

- مقر القنصلية

- البعثة الدبلوماسية

- أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشح وزارة الخارجية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخاب يُجرى على مدى ثلاثة أيام وفي نهاية كل من اليومين الأول والثاني يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية بحضور من حضر من مملثي المرشحين، وتغلق الصناديق التي تضم أورق الاقتراع بصورة مؤمنة، ويحرر محضرا بإجراءات الغلق.

تفاصيل مهمة بشأن الناخبين

محضر الغلق يُثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكل أورق اللجنة في مظروف أو أكثر بصورة مؤمنة، ويحفظ على الصناديق وأوراق الانتخاب بمقر اللجنة على أن يغلق المقر بصورة مؤمنة.

مواعيد الانتخابات

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر.