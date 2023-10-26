أثيرت حالة كبيرة من الجدل، خلال اليومين الماضيين، حول حقيقة تقديم الجزء الثاني من مسلسل «عائلة الحاج متولي»، بطولة الفنان الراحل نور الشريف، وذلك بعد مرور 22 عامًا على عرضه التليفزيوني الأول، وذلك تحت عنوان «أولاد الحاج متولي»، وشهد الأمر انقسامًا واسعًا في آراء الجمهور، على منصات التواصل الاجتماعي.

حقيقة تقديم الجزء الثاني من مسلسل «عائلة الحاج متولي»

وكشف مصدر لـ«الوطن»، حقيقة تقديم الجزء الثاني من مسلسل عائلة الحاج متولي، مؤكدًا أن هذا الكلام عارِ تمامًا عن الصحة، حيث إن مسلسل «أولاد الحاج متولي» مشروع درامي مستقل بذاته تمامًا، وليس له علاقة بمسلسل نور الشريف إطلاقًا.

مسلسل «أولاد الحاج متولي» يضم عددًا من المُمثلين من جنسيات عربية مختلفة

وفي ضوء الحديث عن حقيقة تقديم الجزء الثاني من مسلسل عائلة الحاج متولي، قال المصدر إن مسلسل «أولاد الحاج متولي» سيضم عددًا من المُمثلين من جنسيات عربية مختلفة بجانب ممثلين مصريين، منهم وفاء عامر ونرمين الفقي.

يذكر أنّ مسلسل «عائلة الحاج متولي» عُرض لأول مرة عبر شاشات التليفزيون في نوفمبر عام 2001، وشارك في بطولته كل من الفنان نور الشريف، ماجدة زكي، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، فادية عبدالغني، رجاء الجداوي، ممدوح موافي، ومصطفى شعبان، رانيا يوسف، نورهان، أحمد فلوكس، مونيا، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج محمد النقلي.