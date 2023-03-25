محمد رمضان يعلق على تشبيه مسلسل «جعفر العمدة» بـ«عائلة الحاج متولي»

علق الفنان محمد رمضان، على تشبيه مسلسل جعفر العمدة بمسلسل الفنان الكبير نور الشريف «عائلة الحاج متولي»، قائلاً: «إذا تم تشبيه مسلسلي بعمل للفنان الراحل العظيم نور الشريف فهذا شيء أفخر به، وشرف كبير لي أن يتم وضع اسمي في جملة واحدة معه».

الخط الدرامي للزيجات الثلاث

وأضاف محمد رمضان خلال حوار على قناة القاهرة الإخبارية: «ولكن حقيقة الأمر أن الخط الدرامي في الزيجات الأربع ليس رئيسيًا كما الحال في مسلسل عائلة الحاج متولي، ورغم أن دراما الفنان نور الشريف عظيمة، إلا أن المسلسل الذي أقدمه ينتمي لنوع آخر من الدراما والجمهور سيفهم ذلك خلال الحلقات المقبلة».

تشابه اسم جعفر العمدة وحضرة العمدة

وعن تشابه اسم مسلسله مع اسم مسلسل «حضرة العمدة»، أوضح: «مثل هذه الأمور لا تغضبني إطلاقا، والدليل على ذلك أنه سبق أن تعرضت لمثل هذا الموقف من قبل، ففي العام الذي قدمت فيه مسلسل ابن حلال، كان هناك مسلسل آخر للنجم الراحل محمود عبد العزيز باسم جبل الحلال، والمسلسلان حققا نجاحًا كبيرًا، وكل عمل كان له جمهوره، ولذلك لا تشغلني مثل هذه الأمور، وأتمنى النجاح للجميع».