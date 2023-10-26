نائب رئيس «مستقبل وطن»: مؤتمرات جماهيرية لدعم الرئيس السيسي بالمحافظات

أكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، أن الحزب يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة انتخابية جديدة لاستكمال ما تم من إنجازات، مشيداً باستجابة الرئيس لأصوات ملايين المصريين للترشح لفترة جديدة.

وقال، فى حوار لـ«الوطن»، إن الحزب أعد خطة لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى تتضمن لقاءات فى جميع المحافظات مع المواطنين وأخرى مع المصريين بالخارج، لاستمرار تحقيق أهداف الحزب فى بناء الدولة والتنمية المستدامة، وترسيخ مبدأ المشاركة السياسية كواجب وطنى.

العملية الانتخابية جزء من مسار البناء الديمقراطى للوطن

ونوه بأن العملية الانتخابية جزء من مسار البناء الديمقراطى للوطن، وأن «مستقبل وطن» يؤكد على أن المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى واجب وطنى، وعلى كل مواطن أن يختار من يراه الأصلح فى ظل انتخابات ديمقراطية تعددية.

ما تقييمك لمشهد الانتخابات الرئاسية مع وجود أكثر من مرشح؟

- الانتخابات الرئاسية أهم استحقاق دستورى، خاصة أن مصر تعيش حالياً مرحلة ديمقراطية شهد بها الجميع فى ظل انتخابات تعددية تجرى بين أكثر من مرشح رغم محاولات إفساد أو تشويه الحالة الديمقراطية.

أعلن «مستقبل وطن» دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، فما الأسباب؟

- اختيار الرئيس السيسى لفترة رئاسة جديدة هو اختيار لاستكمال حلم بناء مصر الحديثة، وأسباب اختيار الحزب له كثيرة، وأبرزها الإنجازات غير المسبوقة التى تحققت فى مصر خلال فترة حكمه والتى كانت تحتاج إلى سنوات طويلة لإنجازها ويراها الجميع رغم الظروف العالمية والمحاولات الإرهابية والظروف الاقتصادية العالمية.

لذا علينا دعمه لاستكمال الحلم الذى بدأه بحماية الأمن القومى المصرى من مؤامرات ومخططات عديدة على جميع الحدود المصرية، وآخرها الأحداث فى غزة والعدوان الإسرائيلى الذى تصدت له مصر، كما تصدى الرئيس لمخطط تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء، ولا بد من استكمال ما بدأه.

كيف ترى الحوار الوطنى والمبادرات الرئاسية التى ساعدت على خلق أجواء ديمقراطية؟

- «الجمهورية الجديدة» تضم أماكن للجميع، ولا مجال للإقصاء، وهو ما تم فى الحوار الوطنى الذى أظهر توافق كل القوى والأطياف والأحزاب السياسية الوطنية، التى وصلت لمخرجات فى جميع المجالات أرسلها الرئيس إلى الحكومة لتنفيذها واستجاب لجميع الاقتراحات وكذلك قرارات العفو الرئاسى، بما يعكس الديمقراطية التى تعيشها مصر، وهى خير رد على الأكاذيب والافتراءات من جماعات أهل الشر أو من منظمات ممولة تعمل وفق أجندات أو محاولات للضغط على مصر.

الشعب يصطف خلف الرئيس فهو بطل مصرى وليس مجرد رئيس

وما رأيك فى الشائعات التى تظهر كل فترة وما سبل مواجهتها؟

- الشعب المصرى فى ترابط واصطفاف خلف الرئيس السيسى طوال الفترة الماضية، فهو بطل مصرى وليس مجرد رئيس، ولذلك فشلت كل الشائعات والمؤامرات، والرد على الشائعات يكون بالعمل ودحض أى تأثير لتلك الشائعات، وقضية الوعى وفهم الشعب للرد على محاولات نشر البلبلة دور مهم للثقافة والإعلام ومؤسسات الدولة خاصة، كما قال الرئيس فى كلمته خلال مؤتمر حكاية وطن، أن ما يحدث هو بناء يستحق الصبر.

وما خطة دعم الحزب للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى؟

- هناك خطة كبيرة بالتعاون بين كوادر وقيادات الحزب من خلال عقد سلسلة من الحوارات فى أنحاء الجمهورية وجميع المناطق ولقاءات مع المصريين بالخارج وجميع فئات المجتمع وطوائفه، ومن المهم التحدث مع كل منطقة وفق ثقافتها وتعريف المواطن بمهمته الدستورية وأهمية المشاركة وحث المواطنين بشكل عام على المشاركة لأنها حق دستورى وواجب وطنى.

ما أهمية المشاركة وما دور الأحزاب والقوى السياسية؟

- أطالب كل مصرى فى الداخل والخارج بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وعدم التقاعس، لأنها حق دستورى وواجب وطنى يجب عدم التفريط فيه، وسوف يطلق حزب مستقبل وطن حملة للتشجيع على المشاركة فى الانتخابات المقبلة لأن المشاركة فى الانتخابات هى أيضاً التزام دستورى لا ينبغى للمواطن أن يتنازل عنه، وحتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة فى مشهد ديمقراطى يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم.

الموقف المصرى كان واضحا وقويا منذ اللحظة الأولى، إذ شدد الرئيس على رفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسرى للفلسطينيين، ورفض أى حديث عن نقل أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لأن ذلك يمثل تهديداً للأمن القومى المصرى، ومصر قادرة على حماية حدودها وأمنها القومى.