حزب مستقبل وطن: ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية أنقذت البلاد من الانهيار

قال النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية أنقذت الوطن من الانهيار، بسبب تنظيم لا يعرف ولا يقدر قيمة الأوطان، و إنما يعلي مصلحته ومصلحة جماعته فوق كل اعتبار حتى الوطن نفسه والمصلحة العامة.

30 يونيو استعادت الروح الوطنية المخلصة التي أنقذت البلاد

وأضاف عضو مجلس الشيوخ لـ«الوطن» أن ثورة 30 يونيو، استعادت الروح الوطنية المخلصة التي أنقذت البلاد من الوقوع في براثن مخطط إخواني إرهابي، كان كفيلا في حال استمراره بتدمير الوطن ودخوله في نفق مظلم، لا أحد يعلم نهايته وحجم خسائره، ولولا انتفاضة المصريين وصلابة جيشنا الوطني، الذي يمثل درع البلاد وسيفها على مر العصور في تلبية نداء الواجب الوطني، وحماية البلاد وصون مقدراتها، لم يكن المصريين لينعموا بالأمن والأمان والاستقرار الذي نعيشه اليوم.

لم شمل الجبهة الداخلية لمصر

ونوه الأمين العام المساعد لمستقبل وطن إلى أن الرئيس السيسي استطاع لم شمل الجبهة الداخلية المصرية، فضلا عن تعزيز القدرات الوطنية على مختلف المحاور، بالإضافة إلى العمل على توفير حياة كريمة لكل المصريين، وأدى واجبا عظيما في خضم أزمة مصيرية في تاريخ الأمة المصرية، للمحافظة على الأمن والسلم المجتمعي، ومن ثم انطلقت مسيرة البناء والإعمار غير المسبوقة منذ عقود.