عبده مباشر: قرأت مكتبة الزقازيق قبل الانتهاء من «التوجيهية»

قال عبده مباشر المراسل الحربي لجريدة الأهرام في حرب أكتوبر وعميد المحررين العسكريين، إنّ حرب أكتوبر المجيدة شهدت هجوم مصر لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وأول مرة منذ عصر الخديوي إسماعيل.

معركة هجومية لأول مرة

وأضاف «مباشر»، في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «مصر قادت معركة هجومية لأول مرة منذ ما يزيد عن 150 سنة، وكانت هذه المعركة ضد قوة متفوقة علينا كما وكيفا».

إلى ذلك، تحدث المراسل الحربي لجريدة الأهرام في حرب أكتوبر وعميد المحررين العسكريين، عن سر اختياره لمهنته، مؤكدًا أنّه كان يعشق القراءة منذ أن كان طالبا صغيرا، وكانت أمه تقول له إنها لم ترَهُ قط دون كتاب، موضحًا: «قبل الانتهاء من التوجيهية كنت قد قرأت مكتبة الزقازيق الثانوية كلها وتم منحي مجموعة كتب، وقرأت المكتبة العامة وشعرت بأني عقاد صغير، وقبل هذا الإحساس لفت نظري شيئا مخالفا لما يحدث في العالم».

نهضة مصر مرتبطة بالانتصار

وأكد، أن هذا هو شيء هو أن نهضة مصر مرتبطة بالانتصار، فإذا انتصرت عسكريا تزدهر والهزيمة العسكرية تعني الانهيار، وهي بذلك تختلف عن اليابان وألمانيا، فقد ضُربت اليابان بقنبلتين ذريتين في عام 1945، وبعدها بـ10 سنوات أصبحت قوة اقتصادية، أما ألمانيا فقد مُنيت بهزيمة مهينة في الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1954 حصلت على بطولة العالم لكرة القدم.